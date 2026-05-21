Столтенберг сделал откровенный прогноз о будущем НАТО
Автор:Редакция news.by
НАТО без США не выживет. О пессимистичном будущем военного блока рассказал бывший генеральный секретарь альянса
В эфире шведского телевидения Столтенберг открыто признал полную зависимость организации от Вашингтона. По его словам, Европейский союз не способен взять на себя функции коллективной обороны континента.
Столтенберг предупредил: потеря трансатлантического единства полностью разрушит систему, которая выстраивалась почти 80 лет. Сейчас сохранение связей с США остается главным условием выживания европейских стран.