Минчанке грозит до 15 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

Канал поставки психотропов перекрыт в Беларуси. 21-летняя девушка обеспечивала запрещенными веществами полстраны.

В Могилеве задержана курьер наркомаркета. По указанию куратора в соседней стране она забрала крупную партию психотропных веществ и привезла в Беларусь.

Антон Фролов, начальник ОНиПТЛ Октябрьского РОВД г. Могилева:

"Сотрудники наркоконтроля Могилевщины при силовой поддержке бойцов ОМОНа с поличным задержали 21-летнюю минчанку. Установлено: менее месяца назад девушка через мессенджер устроилась оптово-розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. По указанию куратора в соседней стране она забрала крупную партию психотропных веществ и привезла в Беларусь".

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

