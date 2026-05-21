Минчанке грозит до 15 лет лишения свободы за сбыт наркотиков
Канал поставки психотропов перекрыт в Беларуси. 21-летняя девушка обеспечивала запрещенными веществами полстраны.
В Могилеве задержана курьер наркомаркета. По указанию куратора в соседней стране она забрала крупную партию психотропных веществ и привезла в Беларусь.
Антон Фролов, начальник ОНиПТЛ Октябрьского РОВД г. Могилева:
"Сотрудники наркоконтроля Могилевщины при силовой поддержке бойцов ОМОНа с поличным задержали 21-летнюю минчанку. Установлено: менее месяца назад девушка через мессенджер устроилась оптово-розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. По указанию куратора в соседней стране она забрала крупную партию психотропных веществ и привезла в Беларусь".
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.