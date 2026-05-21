Мининформ Беларуси объявил прием заявок на Конкурс издательских проектов
Автор:Редакция news.by
Отечественная библиотека находится в поиске новых книг о 85-летии начала Великой Отечественной войны и обороне Брестской крепости. Есть спрос на издания, посвященные молодежи Беларуси, ее национальным героям и Году белорусской женщины.
Министерство информации объявило прием заявок на Конкурс издательских проектов. Его победителей включат в план выпуска социально значимых изданий.
К участию допускаются юридические лица, которые осуществляют издательскую деятельность. Заявки принимают до 1 августа, после чего эксперты оценят макеты по нескольким критериям. Учтут содержание, оригинальный дизайн и создание имиджа страны.