Маршрутное такси попало в аварию на МКАД: пострадали семь человек

Маршрутное такси попало в аварию на Минской кольцевой автодороге. Пострадали 7 человек. На внутреннем кольце, на съезде на Смиловичский тракт, утром 21 мая столкнулись 5 автомобилей, среди них маршрутное такси и грузовик.

Предварительно, 38-летний водитель МАЗа при выборе скорости не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Nissan. Последнего от удара отбросило в Opel. Грузовик продолжил движение и столкнулся с маршрутным такси Mercedes, а тот - с Geely.