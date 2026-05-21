Маршрутное такси попало в аварию на МКАД: пострадали семь человек
Автор:Редакция news.by
Маршрутное такси попало в аварию на Минской кольцевой автодороге. Пострадали 7 человек. На внутреннем кольце, на съезде на Смиловичский тракт, утром 21 мая столкнулись 5 автомобилей, среди них маршрутное такси и грузовик.
Предварительно, 38-летний водитель МАЗа при выборе скорости не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Nissan. Последнего от удара отбросило в Opel. Грузовик продолжил движение и столкнулся с маршрутным такси Mercedes, а тот - с Geely.
В больницу доставлены 6 пассажиров маршрутки, а также 25-летний пассажир Geely.
Фото: МВД