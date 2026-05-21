Межпарламентская ассамблея СНГ открылась в Санкт-Петербурге 21 мая
21 мая в Питере открылась весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ. Одна из ключевых тем - сохранение безопасности на территории стран Содружества. И здесь очень актуален опыт Беларуси. Именно наша страна выдвинула идею о разработке Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке.
Основная идея документа - создать новую архитектуру безопасности, которая признает и уважает взгляды других стран. Многообразие и неприкосновенность суверенитета - это норма. И сегодня ради мира и безопасности странам Содружества нужно объединяться и вместе отстаивать свои интересы на международной арене.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Инициатива по евразийской безопасности получила широкую поддержку. Она успешно реализовывается в Беларуси вместе с нашими партнерами, с которыми у нас совпадают взгляды на международную повестку. Совпадает видение тех геополитических вызовов, с которыми сталкиваются наши страны сегодня, в условиях глубокого кризиса международных отношений, девальвации международного права, множества конфликтов, милитаризации пограничного пространства, использования санкционной политики в нарушение норм международного права. Все эти вызовы побуждают нас прилагать более активные усилия для того, чтобы выстраивать справедливую архитектуру евразийской безопасности".
Также 21 мая парламентарии обсуждали молодежную политику в странах СНГ. В частности, влияние искусственного интеллекта на новое поколение.