В Минске дан старт третьему трудовому семестру
Автор:Редакция news.by
21 мая на площадке у стелы "Минск - город-герой" дали старт открытию третьего трудового семестра. Участники студотрядов столицы возложили цветы к монументу и почтили память героев Великой Отечественной войны.
Ряды студотрядовцев в 2026 году пополнили десятки тысяч молодых людей. Вакансии для молодежи предлагают в самых разных сферах: от образования и медицины до экономики и культуры.
Вечером, в 19:00, начнется кульминация праздника - торжественный концерт в честь открытия трудового семестра. В программе молодежной встречи под открытым небом запланированы интерактивные площадки, розыгрыши и мастер-классы. Продлится праздничный проект до 23:00.