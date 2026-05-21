Заготовка кормов стартовала в Витебском районе

Все больше хозяйств включаются в заготовку кормов. Зеленая жатва стартовала и в северном регионе - Витебском районе.

Со строгим соблюдением технологий косовицу проводят в хозяйстве "Мазоловогаз". Косилки в поля выехали на 9 дней раньше, чем в минувшем агросезоне. О готовности техники позаботились заранее, чтобы удачно стартовать. Сейчас убирают высокобелковые культуры.

Николай Липский, механизатор СХП "Мазоловогаз" УП "Витебскоблгаз":

"Боевой настрой. Первый выезд ранний. Хотелось, ждали. Техника готова вся. Вот у меня косилка 9-метровая. Я заменяю три косы. Объемы большие, поэтому замещаем широкоформатными агрегатами, чтобы ускорить темп. И в оптимальные сроки все это дело успеть - убрать, скосить и заложить в траншеи".

"В этом году приступили раньше, потому что природные условия благоволят. Трава показывает себя хорошо, отлично перезимовала. Провели все подкормки вовремя и в сроки. Урожайность высокая. Планируем по сравнению с прошлым годом увеличить заготовку сенажа на 2 тыс. тонн", - рассказал Владимир Смирнов, главный агроном СХП "Мазоловогаз" УП "Витебскоблгаз".