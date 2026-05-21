Бывшего премьера Испании Сапатеро обвиняют в отмывании 2 млн евро

Бывшего премьера Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро обвиняют в отмывании 2 млн евро. В рамках этого громкого дела полиция уже провела обыски в его мадридском офисе.

Под следствие также попали агентство его дочерей и еще несколько компаний.

В последнее время финансовые махинации испанских элит стали частым явлением. Накануне серьезные обвинения в растрате и злоупотреблении положением выдвинули жене действующего премьер-министра страны.

