Бывшего премьера Испании Сапатеро обвиняют в отмывании 2 млн евро
Автор:Редакция news.by
Бывшего премьера Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро обвиняют в отмывании 2 млн евро. В рамках этого громкого дела полиция уже провела обыски в его мадридском офисе.
Под следствие также попали агентство его дочерей и еще несколько компаний.
В последнее время финансовые махинации испанских элит стали частым явлением. Накануне серьезные обвинения в растрате и злоупотреблении положением выдвинули жене действующего премьер-министра страны.