Православные верующие отмечают Вознесение Господне

В православном календаре - Вознесение Господне. Один из главных церковных праздников верующие встречают 21 мая, на 40-й день после Пасхи.

Надежда на духовное возвышение человека - оправданный символ события. Согласно Евангелию, Иисус Христос 40 дней после воскресения наставлял своих учеников и укреплял их в вере, и только после Спаситель вознесся на небо.

В этот день хозяйки выпекали пироги и хлебцы в виде "лесенок" - как путь к небесам. Семьями собирали лекарственные травы и посещали праздничные богослужения.