3.86 BYN
2.73 BYN
3.16 BYN
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Автор:Редакция news.by
В православном календаре - Вознесение Господне. Один из главных церковных праздников верующие встречают 21 мая, на 40-й день после Пасхи.
Надежда на духовное возвышение человека - оправданный символ события. Согласно Евангелию, Иисус Христос 40 дней после воскресения наставлял своих учеников и укреплял их в вере, и только после Спаситель вознесся на небо.
В этот день хозяйки выпекали пироги и хлебцы в виде "лесенок" - как путь к небесам. Семьями собирали лекарственные травы и посещали праздничные богослужения.
Строгих запретов у канона на Вознесение нет. А среди народных примет есть та, что подходит к погоде за окном: солнечный и теплый день обещал хороший урожай.