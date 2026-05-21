Сергей Дик: Беларусь готова cодействовать становлению многополярного мира

Президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом. В Доме народных собраний в Пекине 20 мая состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны обсудили не только двустороннюю повестку, но и региональную проблематику.

Какое значение имеет этот визит, в студии "Первого информационного" рассказал аналитик Сергей Дик.

"Время сейчас на стороне Китая и Российской Федерации. Китай, на мой взгляд, занимает лидирующие позиции в мире. И это чувствует, знает и видит прежде всего администрация Трампа. В Штатах падает экономика, есть проблемы - да, несмотря на то, что сейчас в связи с этим нефтяным кризисом они получают определенные доходы, а экономика Китая растет. И именно эта встреча двух лидеров, Путина и Си Цзиньпина, подчеркивает, что центр мировой политики сейчас находится в их руках, и Трамп (Президент США Дональд Трамп посетил с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая - прим. ред.) хочет быть еще третьим столпом вот этого многополярного мира", - заявил Сергей Дик.

Также Путин и Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров приняли совместную Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Что означает подписание этого документа?