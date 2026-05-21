Лукашенко возглавил рейтинг доверия в РФ среди лидеров стран бывшего СССР

Высокую степень одобрения проводимой политики в рамках Союзного государства Беларуси и России подчеркивают рейтинги доверия президентам двух стран. Об этом говорят данные ВЦИОМ.

Аналитический центр представил рейтинг, каким лидерам государств ближнего зарубежья доверяют россияне. Возглавил список Александр Лукашенко.

Президенту Беларуси доверяют 75 % опрошенных. На втором месте расположился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с результатом 25 %, а далее идет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, у которого 8 % голосов.