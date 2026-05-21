Международная научно-практическая конференция в Гродно объединила более 230 ученых

Цифровой суверенитет, информационная безопасность и вызовы эпохи искусственного интеллекта стали ключевыми темами масштабного форума. Более 230 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Китая, Сербии и других стран собрались в Гродно на Международную научно-практическую конференцию.

Участники форума обсуждают роль Всебелорусского народного собрания в условиях цифровой трансформации, современные информационные угрозы и влияние искусственного интеллекта на политические процессы.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"В программе социально-экономического развития до 2030 года, которая была принята ВНС, есть раздел, предполагающий развитие цифровой инфраструктуры и цифровой экономики. Многое в стране делается в этом направлении. Для ЦИК эта тема актуальна с точки зрения создания условий для решения рутинных вопросов: сбора информации, ее обобщения и работы с избирателями".

Виктор Ватыль, член научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Искусственный интеллект играет ключевую роль в обеспечении информационно-политической безопасности белорусского государства. Это важнейший ресурс, позволяющий нам сегодня успешно развиваться и позиционировать себя в мире. Эксклюзив этой конференции - когнитивная безопасность. В условиях военно-политических конфликтов на Европейском и Ближневосточном континентах стало очевидно, что очень многое зависит от того, кто именно управляет информационной повесткой дня".