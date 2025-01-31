На какой срок путепровод в центре Минска закроют на капремонт

"По сроку уже требуется капитальный ремонт, потому что нагрузки, для которых мост был спроектирован, не соответствуют действующим нормативам. В результате реконструкции будет изменена пролетная схема. Одним пролетом будем проходить через всю железную дорогу. Будут отремонтированы часть опор по ул. Толстого, заменены опоры по обе стороны железной дороги, - обозначил директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев. - Сам мост будет однопролетным, металлическим. Схема будет подобна тому путепроводу, который возвели на Институте культуры".