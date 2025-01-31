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На какой срок путепровод в центре Минска закроют на капремонт
Путепровод между ул. Московской и пр. Независимости в Минске закроют с 10 февраля - его ждет масштабная реконструкция.
Специалисты уточняют, полностью перекрыть движение транспорта придется из-за замены или усиления всех действующих опор. Мосту уже 60 лет, такой детальный апгрейд ждет его впервые.
"По сроку уже требуется капитальный ремонт, потому что нагрузки, для которых мост был спроектирован, не соответствуют действующим нормативам. В результате реконструкции будет изменена пролетная схема. Одним пролетом будем проходить через всю железную дорогу. Будут отремонтированы часть опор по ул. Толстого, заменены опоры по обе стороны железной дороги, - обозначил директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев. - Сам мост будет однопролетным, металлическим. Схема будет подобна тому путепроводу, который возвели на Институте культуры".
По нормам работы должны выполнить в течение 23 месяцев, однако специалисты планируют завершить реконструкцию до конца 2025 года. Для этого строители будут трудиться круглосуточно. В маршруты общественного транспорта вносятся изменения, остановки останутся на прежних местах.