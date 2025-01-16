На Крещение морозов не будет - синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды констатировали, что в 2025 году традиционных морозов на праздник Крещения Господня не будет, сообщила БЕЛТА.

"Несмотря на календарный экватор зимы, в республике отмечается теплая погода. Среднесуточная температура воздуха на 1-5 градусов превышает климатическую норму, а осадки идут в основном в виде дождя. Снежный покров постепенно сдает свои позиции. Прогнозы неумолимы: теплая для января погода сохранится в Беларуси и в ближайшее время, поэтому традиционных крещенских морозов в этом году не случится", - обратили внимание синоптики.

При этом под преобладающим влиянием области повышенного атмосферного давления существенных осадков по республике не прогнозируется, лишь 17 января местами, а по юго-востоку во многих районах, где скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, пройдут небольшие дожди. Вместе с тем теплый воздух атлантического происхождения будет поддерживать в республике повышенный температурный режим.

При поступлении теплого и влажного воздуха местами по стране будут сгущаться туманы. Отдельные участки дорог будут скользкими, предупредили в Белгидромете.

17 января местами, а по юго-востоку во многих районах, ожидаются небольшие дожди. Местами будет туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток 0-4 градуса со знаком плюс.

18-21 января будет преимущественно без осадков. В отдельных районах прогнозируется слабый туман, а ночью и утром - слабый гололед. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, а днем - 1-7 градусов выше нуля.

По предварительным прогнозам синоптиков, к середине следующей рабочей недели ситуация изменится. "С Западной Европы на территорию нашей страны сместится фронтальный раздел, который принесет не только осадки, но и более прохладную воздушную массу. Температурный фон станет понижаться, а осадки будут отмечаться в виде дождя с мокрым снегом", - рассказали в Белгидромете.