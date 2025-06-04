На выставке "Белагро-2025" можно увидеть белорусскую упряжную породу лошадей

На выставке "Белагро-2025" можно увидеть уникальную породу лошадей - белорусскую упряжную. В 2025 году - юбилей: 25 лет с момента регистрации этого вида парнокопытных.

Всего в стране их около 500, а разводят только в 7 племенных хозяйствах. Используют скакунов в основном для сельхозработ. По затратам одна такая лошадиная сила может составить конкуренцию трактору Т-25. Помимо этого, белорусская упряжная пользуется спросом в сфере спорта и туризма.