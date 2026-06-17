На выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2026" представили интерактивные тренажеры по ПДД

Беларусь - снова главная площадка для демонстрации передовых образцов и систем безопасности. В Минске открылась выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2026", где представлены более 80 компаний из Беларуси и свыше 30 иностранных.

В эти дни на площадках международной выставки "Национальная безопасность. Беларусь-2026" свои достижения представляют Беларусь, Россия и Китай. Экспозиции разместились на трех площадках: двух закрытых и одной открытой. Одна из локаций выделяется особой интерактивностью - она ориентирована на детей, однако, как выяснилось, вызывает интерес и у взрослых.

На стенде, который можно назвать самым интерактивным, представлены разработки Госавтоинспекции. Здесь можно не только освежить знания правил дорожного движения, но и проверить их на практике с помощью современных программных комплексов.

Полный комплекс по безопасности движения

Как рассказал представитель разработчиков, на выставке представлен полный комплекс программного обеспечения по безопасности движения. Он включает в себя несколько модулей, позволяющих изучать теорию, проверять знания на практике и отрабатывать навыки вождения в виртуальной среде.

Первая часть комплекса - теоретическая: пользователь может проверить свои знания правил дорожного движения. Вторая часть - 3D-тренажер по проезду перекрестков, где смоделированы все их типы: круговое движение, Т-образные и другие сложные конфигурации. Третья, новейшая разработка, - программа "Симулятор дорожных ситуаций".

Симулятор дорожных ситуаций

Особый интерес вызывает программа "Симулятор дорожных ситуаций". Она позволяет в домашних или учебных условиях отработать основные моменты, которые могут встретиться при реальном вождении. На экране - компьютерная симуляция, которая максимально приближена к реальности: есть коробка передач, газ, тормоз, управление автомобилем осуществляется с соблюдением всех правил.

"Программа фиксирует нарушения, дает команды, куда ехать по маршруту, и мы должны проследовать таким образом, чтобы этих нарушений было как можно меньше", - пояснил разработчик.

Симулятор позволяет в точности отработать сложные элементы, такие как въезд в бокс, диагональная парковка, остановка на эстакаде. В 3D-формате разобрать ключевые моменты гораздо проще, чем непосредственно во время вождения, особенно на начальном этапе обучения.

Как пояснили разработчики, программа предназначена не для мобильных устройств, а для установки на компьютеры в учебных организациях. Она планируется к внедрению в учреждениях, которые занимаются подготовкой водителей. Это позволит обучать будущих водителей в спокойной обстановке, детально разбирая сложные ситуации до того, как они встретятся с ними на дороге.

Стоит отметить, что форум не ограничивается выставочной экспозицией. В рамках мероприятия запланирована обширная деловая программа, рассчитанная на несколько дней.