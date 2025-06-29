На Зеленолужской линии метрополитена запущен комплекс "Алеся"

Работы начаты на станциях "Парк Дружбы народов", "Комаровская" и "Переспа". Строительство метрополитена ведется в условиях плотной городской застройки. Для комфорта жителей на объекте применяются технологии, снижающие вибрацию.

Одновременно с применением современных технологий, меняется подход и к отделке станций. Вместо сложных декоративных решений будет использоваться лицевой бетон с тонировкой. Интерьеры оформят из прочных и эстетичных материалов в темно- и светло-серых тонах. После завершения этого участка строительства Зеленолужская линия метрополитена будет состоять из 14 станций.