НАН Беларуси удалось вывести первый белорусский сорт технического винограда

Белорусские ученые проделали немалую работу, чтобы значительно расширить сортовой плодово-ягодный ассортимент. С интересными разработками познакомил заместитель генерального директора по производству Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Андрей Чайковский.

Среди новинок - первые белорусские сорта персика "Лойко", ремонтантной малины "Верасневая", лещины "Лал", "Яшма" и "Аркадий", боярышника "Свояк" и первый отечественный сорт темно-синего винограда технического назначения "Лорет".

Было отмечено, что внедрение в сельское хозяйство белорусского винограда позволит начать в стране производство натурального сухого виноградного вина из собственного сырья.

Приведенный пример не является единственным. В научно-практическом центре работают по разным направлениям - селекция, семеноводство, питомниководство, а кроме того разрабатывают современные технологии производства и хранения сельхозпродукции. Но ключевым направлением для ученых центра все же остается селекция. Здесь занимаются селекцией 76 сельхозкультур, среди которых картофель, плодовые, ягодные, орехоплодные, овощные культуры.

По подсчетам специалистов, ежегодно в картофельных посадках сельхозорганизаций республики сорта отечественной селекции занимают 50-55 %, в посадках яблонь и груш - около 80 %, а в овощных посадках - приблизительно 20 %.

За последние четыре года в результате государственных испытаний допущено в сельскохозяйственное производство республики 11 новых сортов картофеля. Как уточнил заместитель гендиректора научно-практического центра, современные белорусские сорта картофеля, как правило, устойчивы к вредителям и отличаются высокой потенциальной урожайностью от 60 до 70 т с гектара.

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c3c08b0-6d91-4890-8ec5-a29f074b5675/conversions/b29b0c50-4827-4e55-845a-c55bc5717c91-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c3c08b0-6d91-4890-8ec5-a29f074b5675/conversions/b29b0c50-4827-4e55-845a-c55bc5717c91-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c3c08b0-6d91-4890-8ec5-a29f074b5675/conversions/b29b0c50-4827-4e55-845a-c55bc5717c91-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c3c08b0-6d91-4890-8ec5-a29f074b5675/conversions/b29b0c50-4827-4e55-845a-c55bc5717c91-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

"Наши сотрудники за три десятка лет провели внушительную работу по расширению ассортимента овощных культур, который, по состоянию на нынешний год, пополнился 102 сортами и 37 гибридами 34 овощных культур для профессионального овощеводства. Особенно расширился ассортимент по основным культурам. Например, создано 26 сортов и гибридов томатов, от мелко- до крупноплодных, разных окрасок и вкусов. Они предназначены для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах, - перечислил ученый. - Создано также 15 сортов и гибридов огурца. Основная ставка сделана на грунтовые, пчелоопыляемые разновидности универсального назначения. Имеются и сорта для производства корнишонов. Разработана и линейка сортов и гибридов белокочанной капусты из 19 наименований всех групп спелости - от ультраранней до поздней, что делает возможным конвейерное потребление".