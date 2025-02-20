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НАН Беларуси удалось вывести первый белорусский сорт технического винограда
Белорусские ученые проделали немалую работу, чтобы значительно расширить сортовой плодово-ягодный ассортимент. С интересными разработками познакомил заместитель генерального директора по производству Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Андрей Чайковский.
Среди новинок - первые белорусские сорта персика "Лойко", ремонтантной малины "Верасневая", лещины "Лал", "Яшма" и "Аркадий", боярышника "Свояк" и первый отечественный сорт темно-синего винограда технического назначения "Лорет".
Было отмечено, что внедрение в сельское хозяйство белорусского винограда позволит начать в стране производство натурального сухого виноградного вина из собственного сырья.
Приведенный пример не является единственным. В научно-практическом центре работают по разным направлениям - селекция, семеноводство, питомниководство, а кроме того разрабатывают современные технологии производства и хранения сельхозпродукции. Но ключевым направлением для ученых центра все же остается селекция. Здесь занимаются селекцией 76 сельхозкультур, среди которых картофель, плодовые, ягодные, орехоплодные, овощные культуры.
По подсчетам специалистов, ежегодно в картофельных посадках сельхозорганизаций республики сорта отечественной селекции занимают 50-55 %, в посадках яблонь и груш - около 80 %, а в овощных посадках - приблизительно 20 %.
За последние четыре года в результате государственных испытаний допущено в сельскохозяйственное производство республики 11 новых сортов картофеля. Как уточнил заместитель гендиректора научно-практического центра, современные белорусские сорта картофеля, как правило, устойчивы к вредителям и отличаются высокой потенциальной урожайностью от 60 до 70 т с гектара.
"Наши сотрудники за три десятка лет провели внушительную работу по расширению ассортимента овощных культур, который, по состоянию на нынешний год, пополнился 102 сортами и 37 гибридами 34 овощных культур для профессионального овощеводства. Особенно расширился ассортимент по основным культурам. Например, создано 26 сортов и гибридов томатов, от мелко- до крупноплодных, разных окрасок и вкусов. Они предназначены для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах, - перечислил ученый. - Создано также 15 сортов и гибридов огурца. Основная ставка сделана на грунтовые, пчелоопыляемые разновидности универсального назначения. Имеются и сорта для производства корнишонов. Разработана и линейка сортов и гибридов белокочанной капусты из 19 наименований всех групп спелости - от ультраранней до поздней, что делает возможным конвейерное потребление".
Среди прочих разработанных белорусскими учеными были названы девять сортов репчатого лука с разной формой и окраской луковиц, отличающихся хорошей лежкостью, шесть сортов свеклы и пять моркови. Появились и сорта белорусской селекции других овощных культур, в том числе малораспространенных. Представитель НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству подчеркнул, что несмотря на имеющийся широкий сортовой состав, селекционная работа наших ученых по овощным культурам продолжается.