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"Напор, сдержанность и узкий круг участников". Аналитик о главных моментах переговоров России и США
В Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. Еще недавно с риторикой предыдущего хозяина Белого дома это казалось фактически невозможным. Итоги встречи и реакцию Европы, которая осталась за порогом, прокомментировала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.
Она выделила три главных момента.
"Прежде всего мы видим американский напор и очень высокую динамику, за которой скрываются самые разные вещи, поэтому иллюзий и больших надежд испытывать не следует, - утверждает Ольга Лазоркина. - Второе. Положительный момент - это разумная сдержанность в отношении содержательной части. Американская и российская стороны воздерживаются от углубления в темы обсуждений, и это очень важно. Иначе мы бы разобрали на молекулы то, что еще не сделано, и нанесли бы вред".
Третий положительный момент, с точки зрения аналитика, - это узкий круг участников.
"То, что Европу не включили на сегодняшний день, это правильно. Иначе мы бы увидели еще одну встречу в Париже. Это не та встреча, на которой принимаются решения. Это болтовня, которая замыливает проблемы и не позволяет двигаться дальше", - уверена Ольга Лазоркина.
Европа бурно отреагировала на сам посыл еще не состоявшихся на тот момент переговоров. Европейцы под предводительством президента Франции Макрона собрались в Париже на свой "мини-саммит", поговорили, сотрясли немножко воздух.
После встречи в Эль-Риаде еще рано говорить о том, что мир дипломатии ждет что-то стремительное, считает аналитик БИСИ, однако стоит отметить некий сдвиг: от нулевого градуса отношений идут к некоему повышению.
Ольга Лазоркина уверена, что сдвиг есть. И американцы явно демонстрируют: предпринятые шаги действительно несут в себе практический заряд. Быстрое принятие решения о мире и сразу же подписание какого-либо соглашения невозможно. Но что важно на сегодня?
"Важно то, что диалог начинается. И это обнадеживает одних и очень серьезно волнует других", - подытожила Ольга Лазоркина.