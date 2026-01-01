Наталья Эйсмонт рассказала о первых шагах в Белтелерадиокомпании
Автор:Редакция news.by
"Белтелерадиокомпания от того, что Наталья Эйсмонт стала пресс-секретарем Президента Беларуси, честно вам скажу, выигрывает не всегда", - призналась пресс-секретарь Президента Беларуси в телефильме "Люди из телевизора", посвященном 70-летию БТ.
Интервью записывали в темное время суток во время сильного снегопада. И здесь проявилась закалка телевизионщика. Так уж принято, что журналист, ведущий в кадре, - без шапки и даже перчаток. А в этом ведь тоже мастерство. Совершенно неважно, сколько времени и какая погода. Работать - пока не будет "Стоп. Снято". С уважением к тем, кто стоит за кадром.
"Погода? Все в порядке", - сказала пресс-секретарь Президента, стоя под снегопадом.
Наталью Эйсмонт зритель помнит под телевизионным псевдонимом Кирсанова. Она взяла его, будучи студенткой Академии искусств. На четвертом курсе начала совмещать учебу и телевидение. О телевизоре не мечтала, но на экране ее приметили преподаватели.
"Помню хорошо суфлер, листы, сам этот стол и обстановку, которая царила вокруг. Мне дали прочитать текст. Я его прочитала. После чего абсолютно спокойно и даже где-то так равнодушно было сказано: "Хорошо, ждите. У нас много людей на телевидении работать хотят, мы вам позвоним", - вспоминает Наталья Эйсмонт.
Но она и домой не успела доехать.
"Помню, когда я подъезжала к остановке, раздался звонок с незнакомого номера. Я ответила и услышала: "Приглашаем вас завтра начать обучение в Белтелерадиокомпании, начать стажироваться. Если все пройдет успешно, вы сможете сесть в кресло ведущего новостей", - поделилась воспоминаниями она.
И завертелось. Но Наталья была еще студенткой и актрисой драмтеатра и кино. Чтобы она могла успевать на выпускные спектакли, программы выходили в записи.
"Утром училась, потом днем быстренько ехала на телевидение, готовила себе передачу, ехала на спектакль, отыгрывала спектакль и ночью приезжала записывать на утро программу "Деловая жизнь" на Макаенка, 9", - рассказала Наталья Эйсмонт.
Она поделилась одним эпизодом из своей жизни в то время. "У нас был спектакль по Шукшину. Я приезжала уже загримированная на "Деловую жизнь", с прической. В конце спектакля сверху со сцены под очень серьезную музыку сыпалось сено", - рассказала она. Потом она приезжала на телевидение и с осветителями и операторами доставали сено и солому из волос прямо в студии. - "Записывали программу, иногда глубокой ночью, которая выходила утром. И снова начинались эти будни".
Она показала лестницу, по которой ей приходилось с первого на седьмой этаж ходить раз 10 в день. "С одной стороны, это, конечно, не так тяжело, но с другой - это хорошая экономия на спортзале", - пошутила она.
В "Деловой жизни" темы были про импорт, экспорт, золотовалютные фонды. При работе с программой "Новости региона" - полное погружение в работу на местах в регионах Беларуси: посевные, уборочные, ФАПы. Затем итоговая новостная программа "Панорама".
"Я не буду скрывать, когда Наталью Николаевну увидел в эфире, то подумал, почему она в региональных новостях, почему она не ведет итоговую программу? Понадобилось время, чтобы присмотреться", - поделился воспоминанием министр информации Беларуси Марат Марков.
Долгое время была еще программа "Главный эфир". Но есть в телевизионной жизни Натальи еще одна программа, которая спустя годы очень близка ее сердцу.
"Корреспондент и грация - прима эфира", - так охарактеризовал свое восприятие сотрудничества в эфире завотделом культуры телеканала "Первый информационный" Михаил Ревуцкий. - Для меня до последнего это было как красавица из чудовище. К подобному формату, к такому описанию вещей культуры больше никто и не приступал".
БТ - это телесемья. Порой в буквальном смысле так бывает, когда круглыми сутками, в текстах, съемках, прямых эфирах, при всем многообразии событий, большую часть времени бэтэшники проводят на Макаенка, 9. Так, "Деловая жизнь" в 2006-м свела Наталью Кирсанову и Ивана Михайлова, тоже псевдоним, под которым изначально эфирно работал Иван Эйсмонт.