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Назначение, упаковка и маркировка - в Госстандарте рассказали, как правильно выбирать косметику
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" претерпит изменения, сообщает БЕЛТА. На что в связи с этим следует обращать внимание при выборе косметических средств, рассказали в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.
Так, прежде всего необходимо учитывать назначение косметики - она для увлажнения кожи, защиты от солнца, борьбы с морщинами или прочих целей, а также тип кожи и волос, возраст человека, для которого косметические средства предназначаются.
Второй пункт, на котором специалисты рекомендуют делать акцент при покупке, - целостность упаковки косметической продукции.
Наконец, следует изучить маркировку косметического товара, которая обязательно должна содержать информацию определенного характера, а именно: наименование, название и назначение продукции, ее номинальное количество и срок годности, наименование и местонахождение изготовителя, а также организации, уполномоченной им на принятие претензий от потребителя. Кроме того, в случае декоративной косметики и окрашивающих средств должны быть обязательно указаны данные об их цвете или тоне, для средств гигиены полости рта, содержащих соединения фтора, - о массовой доле фторида.
Также на маркировке должна непременно присутствовать информация об условиях хранения в случае, если они отличаются от стандартных, и об особых мерах предосторожности при использовании косметики или ее хранении при необходимости.
Маркировка обязательно должна содержать номер партии или специальный код, сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к неправильному ее использованию, список ингредиентов, которые указываются в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре.
При аллергической реакции на определенные вещества в Госстандарте рекомендуют перед покупкой косметики обязательно уточнить их наличие в составе приобретаемой продукции.
Изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" приняты решением Совета Евразийской экономической комиссии № 114 в конце 2024 года и вступят в силу с 24 декабря 2025 года, а некоторые положения - с 1 июля 2026 года. Переход на новые требования будет поэтапным. Декларации о соответствии, принятые до 24 декабря 2025 года, применяемы до окончания срока их действия, а свидетельства о государственной регистрации, выданные до этой даты, - до 24 декабря 2030 года включительно. Одной из новаций станет введение требований к товарам категории "Семейная косметика".