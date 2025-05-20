Назначение, упаковка и маркировка - в Госстандарте рассказали, как правильно выбирать косметику

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" претерпит изменения, сообщает БЕЛТА. На что в связи с этим следует обращать внимание при выборе косметических средств, рассказали в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Так, прежде всего необходимо учитывать назначение косметики - она для увлажнения кожи, защиты от солнца, борьбы с морщинами или прочих целей, а также тип кожи и волос, возраст человека, для которого косметические средства предназначаются.

Второй пункт, на котором специалисты рекомендуют делать акцент при покупке, - целостность упаковки косметической продукции.

Наконец, следует изучить маркировку косметического товара, которая обязательно должна содержать информацию определенного характера, а именно: наименование, название и назначение продукции, ее номинальное количество и срок годности, наименование и местонахождение изготовителя, а также организации, уполномоченной им на принятие претензий от потребителя. Кроме того, в случае декоративной косметики и окрашивающих средств должны быть обязательно указаны данные об их цвете или тоне, для средств гигиены полости рта, содержащих соединения фтора, - о массовой доле фторида.

Также на маркировке должна непременно присутствовать информация об условиях хранения в случае, если они отличаются от стандартных, и об особых мерах предосторожности при использовании косметики или ее хранении при необходимости.



Маркировка обязательно должна содержать номер партии или специальный код, сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к неправильному ее использованию, список ингредиентов, которые указываются в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре.



При аллергической реакции на определенные вещества в Госстандарте рекомендуют перед покупкой косметики обязательно уточнить их наличие в составе приобретаемой продукции.