NED остался без финансирования. Откажутся ли США от своего влияния на мир, рассказал эксперт

Национальный фонд поддержки демократии (NED) перестал получать финансирование правительства США и был вынужден приостановить помощь более 2 тыс. проектов по всему миру.

"Национальный фонд поддержки демократии в настоящее время не может получить доступ к средствам, выделенным Конгрессом США и используемым для финансирования почти всех получателей грантов и операций фонда. В итоге впервые за 40 лет своего существования организация не смогла выполнить свои обязательства и была вынуждена приостановить поддержку почти 2 тыс. партнеров по всему миру", - говорится в заявлении фонда.

"95 % средств NED выделяется Конгрессом, что не считается иностранной помощью. Поэтому финансирование не подпадало под действие указа (президента США Дональда Трампа. - Прим. ред.) о приостановке помощи зарубежным странам на срок 90 дней. Несмотря на это, доступ к средствам по необъяснимым причинам был закрыт, что вынудило NED полностью прекратить поддержку партнеров и уволить большинство своих сотрудников. Крайне важно, чтобы мы смогли получить доступ к финансированию и возобновить поддержку наших партнеров как можно скорее", - сказано в пресс-релизе.

Национальный фонд поддержки демократии учрежден Конгрессом США в 1983 году. Деятельность фонда финансируется из государственного бюджета США через Агентство по международному развитию (USAID), небольшая часть средств также поступает от частных организаций. Ежегодно фонд предоставляет более 2 тыс. грантов на поддержку проектов неправительственных организаций, работающих в более чем 100 странах.

Почему NED закрывают? Белый дом решил, что больше не хочет иметь мягкую силу, способную распространять свое влияние по всему миру?

Своим мнением на этот счет в студии "Первого информационного" поделился Павел Жданович, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

По словам эксперта, наивно полагать, что США откажутся от инструментария "мягкой силы". Хоть внешне это выглядит как серьезная попытка изменения внешнеполитического курса Штатов. "Надо четко понимать, что Соединенные Штаты Америки, независимо от того, что у них происходит в политической системе (я сейчас имею в виду эту борьбу между Республиканской и Демократической партиями), тем не менее, основной их целью является идея глобального господства, которое тесно связано с вопросами экономического и финансового доминирования, получения прибыли от тех проектов, которые они осуществляют".