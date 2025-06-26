Нет "железу": как станции обезжелезивания помогли улучшить качество воды

В деревне Браково Могилевского района постоянно проживают 500 человек, еще столько же приезжают дачников в летний период.

Еще недавно в населенном пункте распростирался неухоженный пустырь, а сейчас на этом месте появился очень важный объект - станция обезжелезивания, которую очень ждали местные жители.

Раньше вода была некачественная, и обращения от граждан шли потоком. Деревня разделена на две части, и особенно жаловались те, кто жил за озером. Сейчас ситуация полностью поменялась. "Сейчас вода поступает во все дома. Она чистая, вкусная, ее приятно пить", - рассказали жители деревни.

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Работы были выполнены в короткие сроки - всего за два месяца. Сама система обезжелезивания - механизм, где нужно учесть все нюансы. Все начинается с бурения скважины, оттуда вода добывается и подается на станцию, в которой и происходит очистка воды. Далее происходит обогащение кислородом, окисление и проход через фильтры, где железо оседает, а чистая вода уходит потребителям.

Факт Кстати, на станции в Браково ведут учет, сколько конкретно металла есть до и после очистки.

Мощности станции хватает на всю деревню, и проблем с перегрузками в утренние и вечерние часы нет, даже учитывая такого значимого потребителя, как Браковская школа. Здесь тоже оценили эффект от работы станции, ведь это здоровье будущего поколения.

Качественной водой к концу года будет обеспечен весь Могилевский район. Проделана большая работа, ведь важно было учесть особенности каждого населенного пункта.