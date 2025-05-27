"Неважно, кто победит. Это не имеет значения для внешней политики". Дьяченко о выборах в Польше

На 1 июня в Польше официально назначен второй тур выборов президента.

Во втором туре встретятся кандидат от правящей "Гражданской коалиции" мэр Варшавы Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость".

Напомним, в первом туре Тшасковский получил 31,36 % голосов избирателей, а Навроцкий 29,54 % голосов.

"На самом деле, на мой взгляд, вопрос политического выбора решается не в Варшаве. За этими процессами стоят люди, которые находятся далеко от Польши, от Евросоюза. Они находятся за океаном - в Вашингтоне, и они не менее, чем мы, внимательно отслеживают этот политический процесс. Их задача заключается в том, чтобы не получилась ситуация, когда что-то пошло не так", - такое мнение в студии "Первого информационного" высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Олег Дьяченко.

И добавил: "Поэтому сегодня они через соответствующее агентство вбрасывают в информационное пространство Польши различный материал, который возбуждает страсти, который заставляет людей переживать, волноваться, думать о том, что именно они принимают участие в определении своей судьбы. Но уже, по большому счету, четко определилось, и неважно, кто победит. Победит ли мэр Варшавы Рафал Тшасковский или победит Кароль Навроцкий - это не имеет значения для стратегической внешней политики, потому что эта политика определяется сегодня в Вашингтоне".

Депутат напомнил, что Польша милитаризуется, на ее территории находится очень крупный воинский американский контингент численностью более 100 тыс. военнослужащих. Страна на границе с Беларусью построила забор. "Риторика у политиков сегодня тоже соответствующая, где-то крайне агрессивная в отношении Союзного государства, в отношении Беларуси и России", - отметил парламентарий.

По его словам, Рафал Тшасковский - прозападный политик, Кароль Навроцкий - проамериканский.