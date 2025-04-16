НОК Беларуси присоединился к акции "Дай лесу новае жыццё"

НОК страны вместе с известными белорусскими атлетами присоединился к акции "Дай лесу новае жыццё". Спортивная организация высаживает саженцы хвойных пород деревьев в Дзержинском районе вот уже десятый год подряд. На этот раз присоединились к акции наши олимпийские чемпионы - Алла Цупер, Александр Богданович, легенда белорусского футбола Александр Глеб, шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов Сергей Рутенко, а также чемпионки мира по биатлону Людмила Калинчик и Елена Зубрилова.