Новая синяя разметка для удобства водителей появилась на минских дорогах

На столичных дорогах появилась новая синяя разметка. Именно она очертит зоны платной парковки. Такую уже можно увидеть на улицах Академической, Платонова и Киселева.





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Синие прерывистые линии помогут быстрее найти разрешенные места для стоянки, а также напомнят, что в этой зоне необходимо провести оплату. Такая практика существует во многих странах и, в частности, в некоторых городах России.