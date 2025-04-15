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Новинка не уступает иностранным аналогам. В Минске презентовали патрульный мотоцикл для ГАИ
18 апреля инспекторам ГАИ презентовали новый патрульный мотоцикл ДПС Minsk СХ 650. Главная его особенность - полностью белорусская сборка.
В дорожных происшествиях ежегодно погибает около 30 мотоциклистов, свыше 300 получают травмы и увечья.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Для того чтобы профилактировать данные правонарушения, должна быть соответствующая подготовка, экипировка и, конечно, оснащение авто- и мототехники. Мы должны с вами организовать служебную деятельность таким образом, чтобы любой мотоциклист видел в сотруднике ГАИ в первую очередь человека, который ему окажет помощь. Но хочу сказать, что все те, кто грубо нарушает правила дорожного движения, им пощады быть не должно".
В ГАИ подчеркнули, что по техническим характеристикам новинка не уступает иностранным аналогам. Ее разработка является ярким примером реализации задачи по импортозамещению.