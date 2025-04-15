Новинка не уступает иностранным аналогам. В Минске презентовали патрульный мотоцикл для ГАИ

"Для того чтобы профилактировать данные правонарушения, должна быть соответствующая подготовка, экипировка и, конечно, оснащение авто- и мототехники. Мы должны с вами организовать служебную деятельность таким образом, чтобы любой мотоциклист видел в сотруднике ГАИ в первую очередь человека, который ему окажет помощь. Но хочу сказать, что все те, кто грубо нарушает правила дорожного движения, им пощады быть не должно".