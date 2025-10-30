Новый автобусный маршрут открыт специально для учащихся Боровлянской средней школы № 4

Открыт новый автобусный маршрут специально для учащихся Боровлянской средней школы № 4. С сентября более 500 учеников испытывали трудности с транспортом. Школьных автобусов и одного рейсового было явно недостаточно. А с 20 октября эта проблема была решена. Дети и учителя комфортно и безопасно добираются до школы из ближайших деревень: Курганы, Лесковка и Боровлян.

Рейсовый автобус прибывает к школе 7 раз в день. Первые два рейса - в утреннее время, что гарантирует школьникам и учителям вовремя попасть на занятия. И пять рейсов - в вечернее время, которые обеспечивают удобное и безопасное возвращение домой после всех уроков и кружков.