Новый детский сад с бассейном, музыкальным залом и медицинским блоком открылся в Логойске

С заботой и вниманием к самым маленьким. 4 апреля в Логойске открылся новый детский сад. От интеллектуальной робототехники и интерактивных комнат до бассейна и городка безопасности. Для развития и образования в детском саду 2 ресурсных центра с углублением в эконауку и прикладные дисциплины.

В Логойске сегодня радостное событие - дошкольное новоселье в микрорайоне Юго-Запад. Здесь активно строится жилье для молодых и семей с детьми, поэтому инфраструктура для воспитания и образования самых маленьких особенно востребована. Мультипрофильный центр рассчитан на 200 мест. Увлекать маленьких озорников будут наукой и спортом.