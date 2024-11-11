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Новый год во Дворце Независимости начался с экскурсии для медработников
Автор:Нина Можейко
Во Дворце Независимости 9 января состоялась первая экскурсия года. Личное приглашение от главы государства в 2024-м получил коллектив Минской областной детской клинической больницы. Эти люди спасают и поддерживают жизни будущего поколения белорусов.
В этих вполне земных людях не сразу узнаешь ангелов-хранителей. Правду говорят, судят по делам. А на этот коллектив собралось целое досье из добрых дел.
Они ежедневно на страже здоровья детей с врожденными патологиями и аутоимунными заболеваниями. Средств на детей не жалели. Доступные и самые современные методы лечения - подарок под елочку для детей и их родителей.
А так елочка смотрится в масштабах дворца. Как и обещано, на самом видном месте.
Светлана Клечан, заведующая педиатрическим отделением № 1 Минской областной детской клинической больницы:
Доверенных лиц, а именно так медиков назвал Президент, встречали в самом большом Зале для торжественных церемоний. Отсюда хорошо просматривается патриотический квартал - ядро столицы. А в каждом последующем зале - история страны.
Экскурсия для светил медицины
Солнцем Дворца Независимости по праву можно назвать исполинскую люстру - 9 метров в длину и 5 в ширину, а вес ее 2 тонны. И находится она в зале для пресс-конференций. Довольно символично, что в начале 2025 года именно главой государства была организована экскурсия для светил медицины. Согласитесь, именно им впору греться в лучах этой славы.
Те, кто дежурит сутками напролет, точно знает цену отдыха, пусть даже интеллектуального, для формирования новых нейронных связей. Советуют и пациентам.
Подарок от Президента
А срезюмировать встречу с топ-специалистами по своему профилю решили еще одним ответным подарком от Президента. Настоящим китайским зеленым чаем, который непременно подают гостям Дворца.
Экскурсия во дворец - еще одно доказательство того, что в жизни даже самых ответственных взрослых обязательно случаются чудеса.
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