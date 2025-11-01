Новый многофункциональный корпус открыли в пансионате "Вяча"

Оказание помощи тем, кто в ней нуждается, на качественно новом уровне. В социальном пансионате "Вяча" открылся новый корпус для реабилитации на 100 мест.

Помещения комфортные и просторные, материальная база оснащена классами для занятий и всем необходимым медицинским оборудованием. Сейчас учреждение может принимать одновременно более 800 человек.

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов: "Это отделы дневного пребывания, многочисленные кружки, развитие досуговых мероприятий, которые интересны людям преклонного возраста и молодым. Отдельное направление - стационары, примерно в таком учреждении, в котором мы находимся. Мы видим, как наши сотрудники относятся к людям, нуждающимся в таком уходе. Это семейный уход, очень качественное содержание. Помещение – это питание, которое постоянно находится под контролем. Это значит, что человек всегда может обратиться в случае необходимости к работникам в социальной сфере, ему однозначно окажут помощь".