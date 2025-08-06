Новый уровень добрососедства, или Как граница Польши и Германии обрастает контрольными пунктами

Граница Польши и Германии обрастает контрольными пунктами. Соседи объясняют ужесточение правил пересечения рубежей борьбой с миграционным кризисом. Правда, о первопричинах ситуации и проблемах самих мигрантов при этом не упоминается.

Расскажем о новых европейских взглядах на шлагбаумы для незваных гостей в проекте "Диспозиция".

Германия и Польша, как известно, вышли на новый уровень добрососедства. Или новый старый. Причина - потоки мигрантов. Сначала Берлин в мае нынешнего года закрутил гайки на границе с соседкой, что записал себе в актив новоизбранный канцлер Фридрих Мерц. И вот прилетело ответ - Варшава с 7 июля ввела пограничный контроль на рубежах с ФРГ. К делу подошли серьезно, подключили армию.

Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши:

"Началась операция "Безопасный Запад" - польская армия поддерживает пограничников и полицию на границе с Германией. Параллельно мы расширяем действия на границе с Литвой в рамках операции "Безопасное Подлясье".

Конфликт прокомментировали многие мировые издания, однако некоторые моменты все еще остаются за скобками широкого обсуждения, ибо обозначают не самые приятные рельефы европейской интеграции.

Мерц, как известно, ввел ограничения на границе, реализуя предвыборную кампанию. Электорату политик пообещал решить миграционный кризис, что, кстати, было одним из основных его посылов для избирателей. Удивительно: на этот раз обещание не поставили в дальний угол, а перевели на практические рельсы. Другое дело, что в Германии толерантно умалчивалось, где именно планируется размещать барьеры для незваных гостей. А где размещать? В цивилизованной Европе давно действует демократический императив: возводить шлагбаумы исключительно восточнее. Так Берлин и поступил. Но несмотря на то, что ФРГ давно в ЕС закрепилась в статусе доминирующей страны, соседи не проглотили односторонних действий, не прошла дедовщина. В итоге в польском зеркале Берлин увидел себя, а весь мир - презентацию трансформации дружеских отношений государств Евросоюза при весьма незначительных кризисных колебаниях.

В этом контексте довольно последовательно и, стоит заметить, весьма политически грамотно выглядят резкие высказывания канцлера ФРГ относительно России и событий в Украине. В русскоязычных ток-шоу принялись Мерца поругивать, на Западе активность немца стала повесткой дня многих масс-медиа. А Мерц этого и добивается, чтобы переключить внимание с собственных проблем. Помните, в этом смысле его недавнее заявление о том, что "дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине исчерпаны"? Так ведь "дипломатические возможности" исчерпал в куда более простом вопросе с Польшей и сам Мерц.

Suddeutsche Zeitung (Германия):

"Пограничный контроль Польши - это нелепая демонстрация упрямства. Однако решению Варшавы предшествовала не менее нелепая театральная постановка со стороны Германии. Оба правительства позволяют националистам диктовать повестку, вместо того чтобы искать реальные решения проблемы".

Кстати сказать, нынешняя ситуация, хоть и подчеркивает абсурдность миграционных претензий той же Польши к Беларуси, но для нас вновь может стать причиной ухудшения отношений с Западом. И не потому что Евросоюзу стыдно и неловко признавать нашу правоту в позиции по мигрантам, а потому что в Евросоюзе прекрасно знают, что делать, когда в коллективе распри. Сплотить может общий враг. И это Союзное государство.

Сейчас некоторые медиаэксперты на примере польско-германского конфликта почти со злорадством предрекают расползание Евросоюза по швам, иные аналитики даже треск этих швов слышат. Скоро так и до аналогий с началом Второй мировой войны дойдет. Но более вероятным кажется другой вариант, а именно резкий рост обвинений в причинах кризиса в адрес Минска, провоцирование напряженности на границах с Беларусью и Россией, ну и прогнившая вишенка - продолжение милитаризации приграничной зоны в общем для всего ЕС восточном направлении. Иначе у Евросоюза консолидироваться не получается.