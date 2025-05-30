Новый взгляд на рабочие профессии - какие навыки молодежь демонстрировала на конкурсе ProfSkills

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С детства Ксения Харидинян любила рисовать на бумаге, а последние несколько лет творит на волосах. Также девушка - одна из участниц чемпионата ProfSkills. И хоть на международных соревнованиях не впервые, чтобы показать достойные результаты, активные тренировки начала уже с ноября прошлого года.

"Для конкурса используются манекены, чтобы все участники были в одинаковых условиях. У нас 9 одинаковых манекенов для мужских стрижек с бородой, 9 - без бороды, а также 9 манекенов для женских стрижек", - рассказала мастер производственного обучения Минского государственного колледжа сервиса и технологий Ксения Харидинян.

Три конкурсных дня, около 400 соперников и каждый профессионал в своем деле. Учащиеся колледжей и вузов, молодые рабочие соревнуются между собой за звание лучшего в 50 компетенциях.

Молодые асы кулинарии приготовят еду на любой вкус. От белорусских драников до блюда из ресторана "Мишлен".

"Мне нравится готовить пасту. Могу приготовить любую - с морепродуктами, с курицей, с рыбой. У меня также есть авторская интерпретация десерта "Париж-Брест", - поделилась участница конкурса ProfSkills Валерия Калинина.

Работу всех конкурсантов оценивают эксперты. А это представители системы образования, мастера производственного обучения и реального сектора экономики.

"Здесь работает группа субъективной оценки. Оценивание проводится вслепую. Каждый эксперт выставляет оценки всем, кроме своих участников", - отметила главный эксперт конкурса ProfSkills Ольга Мацикова.

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У профобразования в Беларуси особое место в общей системе. В стране работает более 230 колледжей, а почти половина выпускников 9 класса выбирают поступать именно в эти учреждения. И это люди, которые построят дом, помогут обустроить жилье. Свои умения продемонстрировали и участники с ограниченными возможностями, они вложат душу. На входе расположился салон красоты, где делают маникюр и прическу. А из центра здания манил цветочный аромат, там собирали букеты, который оценивали флористы с многолетним опытом.

"Если раньше принято было дарить букеты на какие-то значимые поводы, то на сегодняшний момент есть возможности, которые позволяют отправить цветочный привет, комплимент, просто поднять настроение", - сказала флорист Людмила Прокопович.

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И это тенденция нового времени, ведь официально профессию флорист в Беларуси признали около двух лет назад.

Конкурсное движение формирует ядро профессионалов с уникальными компетенциями в сфере производственных, информационных, строительных технологий, а также моды и дизайна. И все это работает на экономику страны.

"Требования, которые предъявляются к обычным рабочим профессиям, существенно трансформируются, изменяются. Это связано с автоматизацией, роботизацией, появлением современных технологий, современных инструментов. И, конечно, здесь мы видим очень высокий интерес у наших зарубежных коллег", - подчеркнул министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Внимание профобразованию - это и общемировая тенденция. Так, в 2025 году чемпионат ProfSkills в Беларуси стал самым масштабным по количеству участников и международному присутствию.

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"Это интересный опыт для нас. В Зимбабве мы работаем с разным оборудованием, но такая электроника для нас новая. Конкретно для меня эти соревнования нужны, чтобы изучить больше, понимать и развивать навыки. И это можно назвать челленджем, потому что нужно быстрее думать и концентрироваться", - отметил участник конкурса ProfSkills из Зимбабве Блэссин Тадиванаш Даму.

"Здесь все очень профессионально организовано. И меня радует, что сейчас очень хорошие отношения у Беларуси и Китая. У нас есть возможность участвовать в состязании с мастерами своего дела", - заявил эксперт конкурса ProfSkills из Китая Ван Хуафей.

Всего 8 стран боролись за победу. В тройке лучших оказались участники из России, Беларуси и Китая. Победители чемпионата получили не просто денежные призы, медали и дипломы. Для одних эта победа - шанс показать себя, для других - результат кропотливой работы на протяжении нескольких лет. Кроме того, для белорусских специалистов есть льготы при поступлении на следующую ступень образования.