Новое захоронение красноармейцев обнаружено в Пружанском районе

В Пружанском районе обнаружили новое неучтенное захоронение воинов Красной армии, которые погибли здесь в 1941 году в первые дни после нападения немецко-фашистских захватчиков. Прокуратура этот вопрос уже взяла под свой контроль.

А обратился за помощью в установлении исторической справедливости местный житель, которому не давала покоя неучтенная и без знаков воинских отличий могила, за которой местные ухаживали 85 лет.

Вечная память

Спустя сутки после нападения фашистов на СССР войска захватчиков уже были в Пружанском районе. О том, что Беларусь не была готова к обороне, говорит большое количество неизвестных солдат в братских могилах, которые погибли в течение недели после начала Великой Отечественной войны. Такая могила есть и на территории кладбища в деревне Караси. Здесь, по свидетельствам местных, предположительно захоронено 7-8 красноармейцев. Все это время, более 80 лет, за могилой ухаживают, но она по-прежнему безымянная и без знаков отличия.

Виктор Кубарко о красноармейцах, убитых фашистами в первые дни Великой Отечественной, услышал от своего отца еще 13-летним подростком. Мужчина длительное время считал, что их перезахоронили в братскую могилу еще в 1950-х.

Виктор Кубарко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/840817d8-4e80-4e3c-af5c-6073f2873f61/conversions/73254024-d307-472d-89d3-dc85a18307ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/840817d8-4e80-4e3c-af5c-6073f2873f61/conversions/73254024-d307-472d-89d3-dc85a18307ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/840817d8-4e80-4e3c-af5c-6073f2873f61/conversions/73254024-d307-472d-89d3-dc85a18307ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/840817d8-4e80-4e3c-af5c-6073f2873f61/conversions/73254024-d307-472d-89d3-dc85a18307ff-xl-___webp_1920.webp 1920w Виктор Кубарко

Виктор Кубарко, житель д. Караси, полковник запаса ВС России:

"Впоследствии как-то зашел разговор, и мне моя сестра сказала, что здесь бесхозная могила, и в этой могиле захоронены расстрелянные красноармейцы. Я тогда и понял, что в 1952 году эту могилу не эксгумировали и красноармейцев отсюда не перезахоронили в братскую могилу. Как воинское захоронение она нигде не значится. Я вот и решил активировать этот вопрос".

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Виктор Владимирович обратился в прокуратуру, где к подобной информации не могли отнестись равнодушно. И в рамках проводимой работы по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и работе по сохранению памяти о защитниках Отечества сотрудники прокуратуры произвели осмотр могилы и опросили свидетеля.

Сергей Жукович, прокурор Пружанского района:

"Зафиксированы координаты и произведено прощупывание земли. И надо сказать, что характерный звук костей определяется. То есть мы можем говорить, что действительно это не пустое место, а это место, в котором захоронены люди. На сегодняшний день нами приняты меры по информированию местного райисполкома о данном месте, для того чтобы в дальнейшем произвести на данном месте раскопки и его паспортизировать, потому что если мы говорим о защитниках Отечества, память о них не увековечена, конечно, это для нас недопустимо".