"Обеспечить учет интересов всех слоев общества" - Эксперт о роли ВНС в разработке новой пятилетки

Всебелорусское народное собрание является ключевым механизмом для выработки и реализации долгосрочной стратегии развития Беларуси. По мнению директора Института социологии НАН Беларуси Николая Мысливца, именно этот орган обеспечивает сбалансированный учет интересов общества при планировании будущего страны на ближайшую и отдаленную перспективу.

"Всебелорусское народное собрание как раз выступает тем механизмом, который обеспечивает возможность и продумывание такой четкой политики и ее претворение в виде всех нормативно-правовых, законодательных актов, которые определяют наше будущее", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что суть функций ВНС заключается в комплексном подходе к решению стратегических задач: "Функции в том, чтобы обеспечивать учет интересов различных слоев общества, чтобы весьма серьезно, вдумчиво, основательно подходить к решению тех стратегических вопросов, которые определены самой логикой развития нашего белорусского общества".

Разработка программы социально-экономического развития до 2030 года, которая была вынесена на обсуждение собрания, велась с привлечением широкого круга участников. "В разработке проекта участвовали и органы госуправления, и ряд других организаций, принимали участие институты гражданского общества. Широкое обсуждение обеспечило возможность максимально широко учесть интересы всех заинтересованных сторон", - отметил Николай Мысливец.

Важной особенностью документа называется его структурированность и преемственность. "Второй аспект - это в достаточной степени алгоритмизированный характер этой программы. Сама программа четко определяет ответственных, сама программа определяет достаточно четко цели. Важно отметить, что те цели, которые предполагается реализовать в течение ближайшего пятилетия, основаны на той достигнутой базе, которая была в том числе предметом анализа", - сказал эксперт.