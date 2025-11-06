3.68 BYN
Обновленный детский сад открыли в Буйничах
6 ноября подарок к празднику принимали жители агрогородка Буйничи Могилевского района. Это обновленный детский сад.
Реконструкция затронула фактически все здание: обновили кровлю, утеплили стены и потолки, установили современную сантехнику и оборудование для кухни, обновили игровые. Рассчитан сад на 25 детей.
Александра Вульвач, жительница аг. Буйничи:
"Сейчас все новое. Детям очень нравится. Это простор, это современная мебель. Все располагает к тому, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Слова благодарности от всех родителей за то, что внесли такой вклад в развитие наших детей и будущих поколений".
"Буйничи - это самый уютный городок из всего пригорода Могилева. Для полноценной жизни все есть. Подарок шикарный - сад просто загляденье. Смотрим и нарадоваться не можем", - поделилась Вероника Брутова, жительница аг. Буйничи.
В честь открытия обновленного сада детям вручили развивающие настольные игры.