Общий взгляд и развитие отношений. Делегация радио "Голос Вьетнама" изучила опыт белорусских коллег

У Беларуси и Вьетнама общий взгляд на геополитическую ситуацию в мире. Нам нужно активно развивать отношения между странами, в том числе в медиасфере. Об этом шла речь на встрече руководителей Белтелерадиокомпании с коллегами из Вьетнама.

Перед этим иностранная делегация радио "Голос Вьетнама" во главе с вице-президентом посетила в Минске Дом радио и даже успела побывать в прямом эфире. Гости высоко оценили работу белорусских коллег и отметили схожесть в подходах к подаче контента, а именно стремление активно развивать свое присутствие на всех современных площадках: в соцсетях, мессенджерах и видеохостингах.

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"Я рад тому, что мы посетили Белтелерадиокомпанию. Нам хотелось бы больше узнать об истории, культуре и достопримечательностях Беларуси и образе жизни белорусов. Сейчас мы живем в такой эпохе, когда очень быстро развиваются медиа. Это вызов для нас. Поэтому нам нужно тесно обмениваться опытом, чтобы найти путь для развития и укрепления отношений и привлечения аудитории", - поделился Фам Мань Хунг, заместитель гендиректора радио "Голос Вьетнама".

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио:

"Визит делегации радио "Голос Вьетнама" был приурочен как раз столетию Белорусского радио, которое мы отмечаем в этом году. Наши друзья и коллеги были очень впечатлены тем, что мы сохраняем традиции и в то же время стремимся быть современными, актуальными, наш контент представлен на различных информационных площадках и платформах, и в этом наши подходы практически едины".

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"Наши страны поддерживают очень хорошую дружбу и многоплановое сотрудничество", - отметил Нгуен Ван Нгы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси.

С 30 января между странами действует визовый режим. Вьетнам становится все более популярным направлением для отдыха у белорусов.