В законную силу вступил обвинительный приговор по уголовному делу о теракте на территории военного аэродрома "Мачулищи". Об этом сообщает интернет-портал Генпрокуратуры Беларуси.

В связи с обжалованием приговора суда первой инстанции судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь с участием прокурора рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 12 лиц, в том числе причастных к акту терроризма на территории военного аэродрома "Мачулищи".

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда от 4 октября 2024 года в соответствии с предложением государственного обвинителя и с учетом представленных им доказательств признаны виновными в акте терроризма и умышленном приведении в негодность средства воздушного транспорта (ч.3 ст.289, ч.4 ст.309 УК).

Азаров А.А., Демин М.М., Якутик В.К., Соколов Д.В., Точицкая Е.Л., Лопарев С.А. и Лопатин М.А. виновны в измене государству (ч.1 ст.356 УК), а Швец Н.В., Яцута А.Н. и Сычев О.И. - также в осуществлении агентурной деятельности (ст.358-1 УК).

Кроме того, Швец Н.В. осужден за прохождение обучения и иной подготовки для участия в террористической деятельности, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч.4 ст.295, ст.290-3 УК).

Судом признана доказанной виновность обвиняемых Якутика В.К., Соколова Д.В., Степурко А.А., Пилько А.А., Лопатина М.А., Точицкой Е.Л., Лопарева С.А. и Сычева О.И. в финансировании террористической и экстремистской деятельности (ст.290-1, ст.361-2 УК), участии в экстремистском формировании (ч.3 ст.361-1 УК), а также активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342 УК), в различных сочетаниях.

За совершение указанных преступлений исполнителю акта терроризма гражданину Украины Швецу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления - от 15 до 25 лет лишения свободы.

При этом другим обвиняемым по делу, совершившим преступления экстремистской направленности, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 15 лет.

В апелляционных жалобах обвиняемые оспаривали правильность квалификации их действий, указывали на чрезмерную строгость назначенного наказания.

Прокурор настаивал на законности, обоснованности и справедливости судебного решения.