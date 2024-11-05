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Очереди границе. Как закрытие польских пунктов пропуска повлияло на жизнь путешественников
Автор:Александр Камович
Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной.
Километровые очереди уже стали привычным делом. Несмотря на то, что все коронавирусные ограничения в Польше давно отменены, два перехода продолжают простаивать, а весь поток легковых авто следует через "Брест".
Расскажем, как закрытие польских пунктов повлияло на жизнь путешественников и местных жителей.
Ситуация на границе
"Люди ездили туда как-то в давние времена, пешком когда-то ходили, пересекали своим ходом, на своих двоих ногах. Поэтому были времена, но сейчас, конечно, печально, что такая ситуация", - поделилась жительница приграничья.
У жителей приграничья сегодняшняя ситуация с соседями, мягко говоря, вызывает недоумение. Некогда дружеские связи оборваны полностью. Съездить к соседям за покупками или на праздник стало настоящим квестом. Да и туриста все реже увидишь в этих краях.
Анатолий Струк, председатель Домачевского сельского исполкома:
"У нас резко порвались связи, причем не с нашей стороны - с их. Просто перестали отвечать на звонки, общаться, и тем самым накрылись все наши проекты. Проекты были хорошие в культурном плане, в спорте, в туризме. Неоднократно выходили на них, пытались как-то, чисто по-человечески. Все-таки есть какие-то административные моменты. Скажем так, мы дружили, и дружили с большой перспективой и для поселков, и для Домачево, и для Славатыче".
И жителям Домачево, несмотря на то, что в паре километров граница, приходится ехать в единственный работающий пункт пропуска "Брест".
Юрий Пищик, начальник отделения пограничного контроля "Домачево":
"Пропускная способность пункта пропуска фактически составляла до 4000 лиц, до 1500 транспортных средств легковых и 100 грузовых транспортных средств. После приостановления пропуска польской стороной часть военнослужащих была направлена в действующие пункты пропуска, так как поток резко увеличился".
До марта 2020 года в Брестской области работали три автодорожных пассажирских пункта пропуска - Домачево, Песчатка, Брест. И в связи с ограничениями во время пандемии Польша оставила лишь один пункт - Брест - Тересполь. Несмотря на то, что в странах Европейского союза уже несколько лет, как отменили все ограничения, польская сторона не возобновила работу остальных переходов.
Евгений Корейво, замначальника отделения пограничного контроля "Варшавский мост":
"Единственным маршрутом для пересечения белорусско-польской государственной границы остался пункт пропуска "Тересполь". В связи с этим образовалась так называемое бутылочное горлышко, в которое направляются все лица, пересекающие государственную границу. В связи с этим перед пунктом пропуска образовывается очередь".
Километровые очереди уже стали привычным делом. Впрочем, такие неудобства мало кому приносят пользу. Бизнес несет убытки. Рядовые граждане вынуждены ожидать въезда в Польшу больше суток. Зафиксированы и рекорды. В один из дней здесь собралось порядка 1700 легковых авто и около 100 автобусов.
Путешественники поделились мнением:
"Не только польская сторона закрыла, но и литовская тоже, по сути, нам все закрыла. Конечно, это все плохо сказывается на простых людях. Неважно, кто ездит за покупками или отдыхать, страдают все примерно одинаково".
"Все же должны как-то ездить. Там и родственники остались, и дети. Кто-то ездит по бизнесу, по работе. Надо все открывать. Пускай люди ездят".
Дружить не против и бизнес, ведь закрытые границы - это огромные потери. Да и простые люди, туристы, не прочь приехать в Беларусь. Есть желание, но нет возможности. А ведь с 2022 года нашу страну посетили больше 100 тысяч поляков.
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