Один день с депутатом: какие пункты есть в программе работы депутата в избирательном округе

В деятельность депутатов белорусского парламента в границах своего избирательного округа входит неотъемлемая и важная часть работы - выстраивание доверительного диалога с избирателями ради изучения проблематики глубинки и улучшения качества жизни сельчан.

В Ветковском районе такой является работа члена Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси, депутата Буда-Кошелевского избирательного округа № 38 Руслана Вегеры. Жизненное кредо парламентария - работать эффективно, чтобы нести ощутимую пользу людям.

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Рабочий день в округе Руслана Вегеры расписан по минутам - диалоговые площадки, приемы граждан, выезд на место для изучения ситуации и содействия в решении реальных проблем избирателей.

Жительница Елена Ковалева развивает и масштабирует семейный бизнес, сохранить который помог депутат парламента. При его содействии удалось юридически узаконить право на пользование землей.

Жители двух улиц агрогородка Радуга едва не лишились земельных участков. Было время, когда территория принадлежала хозяйству, после его ликвидации сменился собственник, границы частных подворий пересмотрели, а сельчан, вовремя не оформивших земли, попросили подвинуться.

Елена Ковалева, жительница аг. Радуга:

"Мы даже не думали, что это коснется нас. С 1991 года выкорчевывали сами эти яблони, пахали землю, платили какие-то деньги. А потом сказали убирать свои яблони, раскорчевывать, сказали, что земля не наша, и мы, получается, остаемся без клочка земли".

Мария Козинова, жительница аг. Радуга:

"Намаялись сильно. Мы обратились с просьбой помочь разобраться в этой ситуации в Радужский сельский совет и к депутату".

Актуальные проблемы округа депутат хорошо знает и тесно взаимодействует с местной властью, чтобы качеством жизни в глубинке сельчане были довольны. Ирину Самкову беспокоит отсутствие уличного освещения.

Все проблемные вопросы на контроле до их полного разрешения. Сегодня важно улучшать качество жизни в глубинке, наращивать производственный потенциал, способствовать закреплению специалистов на местах, в том числе через создание предприятий частной формы собственности. Государство заинтересовано в развитии деловой среды в регионах и стимулировании инициатив предпринимателей. И на местах это чувствуют.

Ольга Никитенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2726c9f8-b916-422d-9c37-72c3a062385f/conversions/361ec1cc-b63e-4546-9144-48b673f97ad0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2726c9f8-b916-422d-9c37-72c3a062385f/conversions/361ec1cc-b63e-4546-9144-48b673f97ad0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2726c9f8-b916-422d-9c37-72c3a062385f/conversions/361ec1cc-b63e-4546-9144-48b673f97ad0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2726c9f8-b916-422d-9c37-72c3a062385f/conversions/361ec1cc-b63e-4546-9144-48b673f97ad0-xl-___webp_1920.webp 1920w Ольга Никитенко

Ольга Никитенко, директор организации по производству кондитерских изделий:

"Меня государство ни в чем не ущемило. На днях вышел указ, который вообще поддержал нас. Это указ № 713, 6-е его издание, в котором поддерживается белорусский производитель. Уже поступают звонки от новых покупателей, а также от покупателей из других регионов, которые даже раньше нас не знали. Они хотят заключать договора и работать".

В эти дни депутатский корпус в формате диалога общается с бизнес-сообществом для выработки системных предложений по совершенствованию условий ведения бизнеса. Задача - исключить из законодательной базы устаревшие, экономически неэффективные, дублирующие ограничения в сфере регулирования хозяйственной деятельности. Конструктивные предложения будут направлены в Минэкономики.

Андрей Игнатов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3d1b13a-3625-44d6-9650-da02227accf8/conversions/e2cc2c2f-6346-47ca-8ca1-41fd58304b8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3d1b13a-3625-44d6-9650-da02227accf8/conversions/e2cc2c2f-6346-47ca-8ca1-41fd58304b8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3d1b13a-3625-44d6-9650-da02227accf8/conversions/e2cc2c2f-6346-47ca-8ca1-41fd58304b8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3d1b13a-3625-44d6-9650-da02227accf8/conversions/e2cc2c2f-6346-47ca-8ca1-41fd58304b8d-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Игнатов

Андрей Игнатов, директор организации по предоставлению экоуслуг:

"Я пришел к депутату, чтобы меня услышали. Исполком выделил участок, показал его, но мы не можем его получить в связи с тем, что для вновь созданной компании в законодательстве стоят преграды, один закон говорит об одном, а второй - о втором. Поэтому в законодательство необходимо вносить изменения".

Руслан Вегера news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e12f81d-a2f9-4b2f-a6b6-56c9d03558e6/conversions/ba242964-d6e0-4827-bb2f-d2ac6d42d194-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e12f81d-a2f9-4b2f-a6b6-56c9d03558e6/conversions/ba242964-d6e0-4827-bb2f-d2ac6d42d194-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e12f81d-a2f9-4b2f-a6b6-56c9d03558e6/conversions/ba242964-d6e0-4827-bb2f-d2ac6d42d194-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e12f81d-a2f9-4b2f-a6b6-56c9d03558e6/conversions/ba242964-d6e0-4827-bb2f-d2ac6d42d194-xl-___webp_1920.webp 1920w Руслан Вегера

Руслан Вегера, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Норма со временем устаревает, ей нужно придавать новый импульс. Когда ты касаешься какой-то проблемы избирателей, ты видишь, насколько сегодня закон отражает ту необходимость, которая требуется для региона для того, чтобы решить в том числе и насущные проблемы, а где-то и глобальные вопросы".

Работа со школьниками в агрогородке Старое село движется в патриотической плоскости. Старшеклассники точно знают, какой ценой советский народ отстоял право на жизнь и созидание.

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Олег Давженец, ученик Старосельской средней школы:

"Патриотизм нельзя в чем-либо измерить. Он проявляется в том случае, когда человек сам чувствует долг перед своей Родиной и делает то, что делает нашу страну лучше".

Ход посевной кампании тоже в фокусе внимания - что с темпами работ, на должном ли уровне технологическая и исполнительская дисциплина, не забывают и про условия труда аграриев.