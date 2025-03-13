Один день с парламентарием - работа депутата в округе позволяет узнать, чем дышит избиратель

Как работают законы на региональном уровне, где нужны поправки и чего ждут белорусы от парламентариев? Работа депутата в округе позволяет узнать, чем дышит избиратель.

Олег Цилько - народный избранник от Речицкого избирательного округа № 44. График его работы насыщенный.

Василий Власов - уволенный в запас офицер, но еще работает на предприятии в службе охраны. На прием к своему депутату пришел с предложением уравнять социальные выплаты бывшим военным и обычным пенсионерам, когда сам по состоянию здоровья оказался на длительном больничном.

Житель Речицы рассказывает: "Мне сумма выплачена была гораздо меньше. При обращении в ФСЗН оказалось, что военнослужащим в связи с изменениями в постановлении № 569 выплачиваются больничные листы не в полном объеме, поскольку в период службы не отчислялись налоги в ФСЗН. Но депутат принял обращение к сведению, и буквально две недели назад мне дали ответ из Палаты представителей, что этот вопрос будет рассмотрен".

Олег Цилько, депутат по Речицкому избирательному округу № 44, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Для нас нет мелких вопросов, но, конечно, основная задача - это выявить какие-то недостающие, возможно, моменты в законодательстве. Несколько таких достаточно интересных вопросов, предложений поступили, и некоторые уже находятся в работе".

Депутат парламента - связующее звено между людьми и властью. Благодаря тесному взаимодействию с местной вертикалью удается делать глубинку более комфортной для жизни. Так, уже в ближайшее время в двух деревнях Речицкого района будут построены станции обезжелезивания.

"По проблемному населенному пункту Пересвятое обращались к депутату. Эти все вопросы обсуждались, практически в стадии завершения проектные работы и будет реализоваться где-то во II квартале, то есть до конца июля. Вторая точка - это Салтаново. Разные источники водоснабжения. В целом проблем с этим мы пока не видим", - рассказал директор филиала "Речицаводоканал" КПУП "Гомельводоканал" Игорь Борисенко.

Депутат Олег Цилько в своем избирательном округе фигура известная. К нему запросто можно прийти с идеями и инициативами, а еще за консультацией и реальной помощью.

Встречи с молодежью - неотъемлемая часть работы в округе. Каков алгоритм принятия законов, как работают профильные комиссии и почему законотворчество - процесс длительный и трудоемкий - лицеистов интересуют нюансы законотворчества. А еще новые лидеры молодежного движения получили членские билеты БРСМ. Это не просто формальность, это выбор не быть в стороне и активно участвовать в жизни страны. Депутат с молодежью на одной волне.