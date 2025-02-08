Около 2,5 тыс. км - белорусские спасатели завершили экспедицию "Безопасная Арктика - 2025"

Арктический комплексный аварийно-спасательный центр Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу в Певеке стал финальной точкой масштабной экспедиции "Безопасная Арктика - 2025". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Представители Республиканского отряда специального назначения РОСН "ЗУБР" принимали участие во втором этапе экспедиции, который проходил по территории Чукотского автономного округа. За это время белорусские спасатели преодолели около 2,5 тыс. км, протестировали новейшую вездеходную технику, образцы средств индивидуальной защиты и снаряжения белорусского производства, а также дважды оказали помощь людям на дороге.

Кроме того, работники РОСН "ЗУБР" прошли самый опасный и сложный участок от месторождения Купол до села Усть-Белая и отработали вводные по ликвидации условных происшествий.

Как отметили в МЧС, участие работников "ЗУБР" МЧС Беларуси в учениях "Безопасная Арктика - 2025" предоставило отличную возможность провести исследования разработок НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси в экстремальных климатических условиях. Институт выделил образцы СИЗ и снаряжения: боевую одежду, шлем пожарного, подшлемник, специальную обувь, средства защиты рук и многое другое.