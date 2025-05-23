Около 400 участников. Умельцы покажут свои способности в 50 компетенциях на конкурсе профмастерства

О людях-умельцах, которые решили уйти в практичные профессии. Развитие профобразования - общемировая тенденция. А в нашей стране почти 50 % 9-классников выбирают колледжи. И для них есть площадки, где они могут показать себя.





В Минске стартовал конкурс ProfSkills. Рабочие, учащиеся колледжей и вузов из Беларуси и еще семи стран, 50 компетенций - от сварочных технологий до парикмахерского искусства. Всего около 400 участников.

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Александр Ивченко, главный эксперт конкурса Profskills Belarus 2025: "На этой площадке представлена компетенция "Сухое строительство и штукатурные работы". У нас 10 участников, 6 из регионов Беларуси и 4 иностранных гостя. Это Китай, Россия, Узбекистан и Казахстан. Ребята изучают чертежи произвольной квартиры и считают необходимое количество материалов, которое должно пойти на данное задание. То есть это очень важно, потому что когда вы ждете у себя дома специалиста и зовете его, чтобы он вам что-то сделал, он должен вам составить список того, что вы должны купить в магазине. Соответственно насколько четкий будет этот список, будет понятно, насколько вы сэкономите деньги, либо будете несколько раз ездить в магазин".

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Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Очень важно сегодня готовить специалистов с широкими компетенциями, поэтому все учебные программы для обучения в наших колледжах ориентированы, чтобы ребята получали минимум 3 квалификации. С другой стороны, мы сегодня выполняем поручение главы государства по созданию учебных мастерских на предприятиях для того, чтобы обеспечить максимально эффективную адаптацию молодых специалистов, которые приходят после окончания колледжа. Ставим себе задачу уже в этом учебном году создать более 70 таких учебных мастерских".