Олег Иванов: атаки ВСУ на гражданские объекты - следствие неудач на фронте

"На фронте ВСУ проигрывает. Мы прекрасно видим, что каждую неделю российская армия освобождает территорию Донбасса. У нас есть определенные успехи. Пусть они не столь быстрые, но успехи есть. ВСУ это понимают. Понимают, что противопоставить российской армии они ничего не могут. Поэтому они выбрали другой путь - нанесение ударов по гражданским объектам. Здесь они исходят из такой мысли: чем больший они нанесут ущерб мирным объектам, мирным гражданам, тем большее недовольство будет у российского общества по отношению к власти. Тем самым общество будет оказывать воздействие на власть с целью скорейшего завершения боевых действий".