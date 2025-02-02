"Он всех предупредил" - эксперт о пошлинах Трампа и их влиянии на глобальные процессы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин на канадские товары.

Ранее Трамп объявил о приостановке введения пошлин для Мексики на месяц после того, как стороны договорились о направлении 10 тыс. мексиканских военнослужащих на границу к США для борьбы с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.

В студии "Первого информационного" с Юлией Абухович - старшим научным сотрудником ОАО "Гипросвязь" обсудим инновации Трампа и их влияние на глобальные процессы.

По мнению старшего научного сотрудника ОАО "Гипросвязь" Юлии Абухович, Трамп не просто приостановил какие-то свои решения, а выстроил очередь: "Он всех предупредил: Мексика и Канада в первую очередь, Китаю мы дадим послабление. Европа у нас на очереди, а с Англией, возможно, мы каким-то образом договоримся. И вот эта очередь начинает волноваться, потому что его решения в зависимости от каких-то ситуаций могут меняться, эта очередь может двигаться в ту или иную сторону".

Сегодня очень многие эксперты говорят о том, что началась война против своих. И Мексика с Канадой стали первыми на пути реформ Трампа - тех, которые он обещал.

"Мы видим, что если все эти изменения, а их уже называют торговой войной, будут продолжаться в том же духе, это перерастет в экономическую войну, потому что все, абсолютно все, будут задействованы в этих мероприятиях, - прокомментировала Юлия Абухович. - Более того, это обострит отношения, конфликт внутри Европы. Европа сегодня не монолитная. Они так и не смогли достичь монолитности в своем блоке между странами-участницами. И поэтому такие аргументы Трампа или его намеки на то, что будет дальше происходить, вынудят страны, которые не согласны с лидерами Европейского союза, каким-то образом высказывать свое мнение против своих соратников по Европейскому союзу".

Это очень серьезные изменения, и мир ожидают последствия, подытожила эксперт.