"Они уходят отсюда повзрослевшими": как Вахта Памяти воспитывает молодое поколение

Более полувека в Брестской крепости работает Пост № 1, где подростки несут Вахту Памяти. По словам начальника штаба Поста Памяти Игоря Чикалова, участие в этой акции - это не только почетная миссия, но и серьезная воспитательная работа, которая заметно меняет ребят.

"В 1972 году по решению Брестского горисполкома было подписано положение о создании Поста № 1, в котором прописаны критерии отбора на городскую Вахту Памяти. Это ребята, которым должно быть 14 лет, которые по состоянию здоровья могут нести Вахту Памяти, те, которые хорошо учатся и активно участвуют в общественной жизни школы", - рассказал Игорь Чикалов.

Помимо несения Вахты, для участников организуется насыщенная образовательная программа. "Это посещение пяти музеев на территории мемориального комплекса. Ребята изучают краткую историю строительства обороны Брестской крепости, историю своей малой родины, изучают должностные обязанности, занимаются медицинской подготовкой, изучают устройство автомата, ритуалы заступления смены на Пост", - пояснил начальник штаба.

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По наблюдениям Игоря Чикалова, участие в Вахте Памяти заметно меняет характер подростков: "Ребята меняются кардинально. Они приходят сюда немножко свободные. А уходят отсюда уже более подготовленные: они научились работать в команде, изучили историю, они знают элементы уважительного отношения к мемориальным комплексам. Они уходят отсюда повзрослевшими", - отметил он.