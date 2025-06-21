ОО "Союз поляков на Беларуси" провело в Минске 11-й отчетно-выборный съезд

Всего в съезде приняли участие порядка 40 делегатов из всех регионов Беларуси. Они подвели итоги работы и обсудили планы на ближайшую перспективу. В рамках мероприятия был избран новый руководитель объединения "Союз поляков на Беларуси". Кандидатура Мечеслава Лысого была поддержана большинством голосов.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что поляки - белорусские поляки, которые именно живут на территории Республики Беларусь. Это очень здорово помогает нам в нашей деятельности. На основе этого выстраиваются отношения с органами государственной власти. К сожалению, межгосударственные отношения отражаются на нас. Мы, как поляки, хотели бы, чтобы были хорошие отношения между Беларусью и Польшей, ведь наши корни тоже там. Пускай давние и дальние корни, но все же нам хочется улучшения отношений. Думаю, что наш союз будет способствовать "завязыванию нитей" в культурном плане, в плане взаимоотношений, договорных делегаций, обмена артистами".