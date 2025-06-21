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ОО "Союз поляков на Беларуси" провело в Минске 11-й отчетно-выборный съезд
Общественное объединение "Союз поляков на Беларуси" провело в Минске 11-й отчетно-выборный съезд. Организация зарегистрирована в 1991 году и включает более 30 структурных подразделений в областях Беларуси.
Общественное объединение призвано сохранять польскую культуру и традиции, являясь при этом неотъемлемой частью многонационального белорусского народа. Поляки, живущие в Беларуси, не отделяют себя от страны и вносят свой вклад в ее развитие.
Всего в съезде приняли участие порядка 40 делегатов из всех регионов Беларуси. Они подвели итоги работы и обсудили планы на ближайшую перспективу. В рамках мероприятия был избран новый руководитель объединения "Союз поляков на Беларуси". Кандидатура Мечеслава Лысого была поддержана большинством голосов.
Мечеслав Лысый, председатель ОО "Союз поляков на Беларуси":
"Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что поляки - белорусские поляки, которые именно живут на территории Республики Беларусь. Это очень здорово помогает нам в нашей деятельности. На основе этого выстраиваются отношения с органами государственной власти. К сожалению, межгосударственные отношения отражаются на нас. Мы, как поляки, хотели бы, чтобы были хорошие отношения между Беларусью и Польшей, ведь наши корни тоже там. Пускай давние и дальние корни, но все же нам хочется улучшения отношений. Думаю, что наш союз будет способствовать "завязыванию нитей" в культурном плане, в плане взаимоотношений, договорных делегаций, обмена артистами".
По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси проживают представители 156 национальностей. Поляками назвали себя 287 693 человека - это третья по численности национальная общность.