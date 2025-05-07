Опасны для жизни. В институте экспериментальной ботаники подготовили "Черную книгу флоры Беларуси"

Свыше 50 видов инвазивных растений выявлены в Беларуси. Об этом сообщил на пресс-конференции заведующий лабораторией флоры и системы растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Сергей Савчук, сообщает БЕЛТА.

Сергей Савчук напомнил, что разработка перечня наиболее опасных видов растений, которые представляют угрозу как для жизни человека, так и для биоразнообразия страны, инициирована председателем Президиума НАН Беларуси. По результатам проведенной работы Институт экспериментальной ботаники подготовил "Черную книгу флоры Беларуси". В нее включены 52 вида растений, в том числе борщевик Сосновского и золотарник канадский. Также в издании приведен список из более чем 270 таксонов (групп растений, связанных той или иной степенью родства), которые являются потенциально опасными.

"Некоторые виды из этого перечня продолжают выращиваться в населенных пунктах и допущены к озеленению. Это, например, черная и красная бузина, красный дуб, ирга, арония, рябинник рябинолистный. Для жизни человека они не представляют опасности, но влияют на биоразнообразие. Они, как правило, формируют монодоминантные заросли, вытесняя практически все аборигенные виды в том фитоценозе, в котором поселились", - обратил внимание Сергей Савчук.

По его словам, инвазивные растения имеют высокую плодовитость. Они формируют большой запас семян и не имеют природных врагов на территории произрастания, при благоприятных условиях быстро распространяются. В пример ученый привел люпин и золотарник, которые ценятся пчеловодами как медоносы. Несмотря на свои положительные качества, такие растения вытесняют другие виды, чем наносят ущерб экологии на локальных территориях.

Институт нацелен продолжить работу по актуализации перечня. Сергей Савчук обратил внимание на тенденцию увеличения количества видов, которые ранее не были представлены на территории Беларуси. В основном речь идет о теплолюбивых растениях. В частности, вдоль трассы М1 стали все чаще встречаться большие кустарники с красными побегами. "Это потенциально опасный вид - свидина белая. Кустарники разрастаются и влияют на биоразнообразие", - рассказал ученый.

Еще один пример - подорожник оленерогий, который является сильным аллергеном. Основной ареал его произрастания - морское побережье. В Беларуси растет вдоль дорог, которые обрабатываются солесодержащими реагентами. "Его фиксировали в Барановичском районе, а также в границах Минской области", - добавил Сергей Савчук.

К агрессивным аллергенам относится и амброзия полыннолистная, циклахена дурнишниколистная.