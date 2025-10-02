Операция, которая меняет жизнь: в Беларуси выполнена тысячная кохлеарная имплантация

В Беларуси возможность слышать уже вернули тысяче человек через кохлеарные имплантации. Слух, как говорят врачи, - единственное чувство, которое медицина способна восстановить хирургически.

История маленького Ильи началась в Могилеве. Еще в роддоме врачи заподозрили у него проблемы со слухом и направили в РНПЦ оториноларингологии. С двух месяцев мальчик носил слуховой аппарат и ждал очереди на кохлеарную имплантацию. Совсем недавно он стал тысячным пациентом, которому она была проведена.

С двух месяцев Илья носил слуховой аппарат и ждал очереди на кохлеарную имплантацию

"Сын уже реагирует, на громкие звуки вообще хорошая у него реакция. Когда спит, то мы оставляем иногда этот аппаратик, чтобы засыпал под колыбельную, чтобы привыкал. Будем надеяться, что все будет хорошо, что он научится слышать, понимать", - рассказала мама Ильи.

В Беларуси кохлеарную имплантацию проводят с 2000 года

Кохлеарная имплантация - самый надежный способ вернуть слух. Во время операции пациенту вживляют специальное устройство. Оно заменяет работу уха и отправляет звук прямо в слуховой нерв.



В Беларуси такую операцию проводят с 2000 года. Одним из первых пациентов стала учитель ГУО "Специальная школа № 14 г. Минска" Кристина Чепцова.

"Жизнь кардинально изменилась, потому что я потеряла слух внезапно. Мама не знала, что делать и привела меня сюда. Провели обследование, прооперировали, дальше наблюдали за моим развитием. Без помощи мамы ничего бы не получилось, - поделилась учительница минской школы Кристина Чепцова. - Я преподаю в специальной школе для слабослышащих детей, потому что был всегда к этому интерес. Хотелось самой помогать таким детям, таким же, как я. Дети мной вдохновляются, начинают стараться больше".

Врачи отмечают, что в Беларуси кохлеарную имплантацию проводят как детям, так и взрослым. Наибольший эффект операция дает в раннем возрасте.

Николай Гребень, директор РНПЦ оториноларингологии

Николай Гребень, директор РНПЦ оториноларингологии:

"Деткам наиболее приемлемый возраст для выполнения кохлеарной имплантации - это до 3 лет, но мы стремимся сделать эту операцию до года. Взрослых мы оперируем только поздно оглохших. То есть взрослых оперируем только тех пациентов, которые уже умели разговаривать".