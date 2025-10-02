3.66 BYN
Операция, которая меняет жизнь: в Беларуси выполнена тысячная кохлеарная имплантация
В Беларуси возможность слышать уже вернули тысяче человек через кохлеарные имплантации. Слух, как говорят врачи, - единственное чувство, которое медицина способна восстановить хирургически.
История маленького Ильи началась в Могилеве. Еще в роддоме врачи заподозрили у него проблемы со слухом и направили в РНПЦ оториноларингологии. С двух месяцев мальчик носил слуховой аппарат и ждал очереди на кохлеарную имплантацию. Совсем недавно он стал тысячным пациентом, которому она была проведена.
"Сын уже реагирует, на громкие звуки вообще хорошая у него реакция. Когда спит, то мы оставляем иногда этот аппаратик, чтобы засыпал под колыбельную, чтобы привыкал. Будем надеяться, что все будет хорошо, что он научится слышать, понимать", - рассказала мама Ильи.
В Беларуси кохлеарную имплантацию проводят с 2000 года
Кохлеарная имплантация - самый надежный способ вернуть слух. Во время операции пациенту вживляют специальное устройство. Оно заменяет работу уха и отправляет звук прямо в слуховой нерв.
В Беларуси такую операцию проводят с 2000 года. Одним из первых пациентов стала учитель ГУО "Специальная школа № 14 г. Минска" Кристина Чепцова.
"Жизнь кардинально изменилась, потому что я потеряла слух внезапно. Мама не знала, что делать и привела меня сюда. Провели обследование, прооперировали, дальше наблюдали за моим развитием. Без помощи мамы ничего бы не получилось, - поделилась учительница минской школы Кристина Чепцова. - Я преподаю в специальной школе для слабослышащих детей, потому что был всегда к этому интерес. Хотелось самой помогать таким детям, таким же, как я. Дети мной вдохновляются, начинают стараться больше".
Врачи отмечают, что в Беларуси кохлеарную имплантацию проводят как детям, так и взрослым. Наибольший эффект операция дает в раннем возрасте.
Николай Гребень, директор РНПЦ оториноларингологии:
"Деткам наиболее приемлемый возраст для выполнения кохлеарной имплантации - это до 3 лет, но мы стремимся сделать эту операцию до года. Взрослых мы оперируем только поздно оглохших. То есть взрослых оперируем только тех пациентов, которые уже умели разговаривать".
Успех кохлеарной имплантации определяется не только самой операцией. Важную роль играют реабилитация, работа с сурдопедагогами, психологами, а также поддержка семьи. Такой подход позволит пациентам учиться и строить будущее и откроет им дорогу к жизни, наполненной звуками.