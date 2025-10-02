Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

67 художественных проектов от юных талантов страны представлены на конкурсе "Про Беларусь"

Богатство национальной культуры и наших традиций глазами маленьких белорусов. В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи торжественно открыли Республиканскую выставку-конкурс "Про Беларусь".

Проект посвящен разнообразию и красоте нашей страны. Наследие белорусской земли воплощено в творческих работах, выполненных в разных техниках изобразительного искусства.

В конкурсе приняли участие почти полтысячи юных художников из всех регионов страны, которые представили 67 художественных проектов. Среди участников - 47 коллективов, которые носят звания "народный" и "образцовый", а также 4 "заслуженные".

Разделы:

КультураОбщество

Теги:

проектталантливая молодежь