67 художественных проектов от юных талантов страны представлены на конкурсе "Про Беларусь"

Богатство национальной культуры и наших традиций глазами маленьких белорусов. В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи торжественно открыли Республиканскую выставку-конкурс "Про Беларусь". Проект посвящен разнообразию и красоте нашей страны. Наследие белорусской земли воплощено в творческих работах, выполненных в разных техниках изобразительного искусства.

В конкурсе приняли участие почти полтысячи юных художников из всех регионов страны, которые представили 67 художественных проектов. Среди участников - 47 коллективов, которые носят звания "народный" и "образцовый", а также 4 "заслуженные".